Vezirköprü ilçe girişine eski savaş uçağı konuldu

Vezirköprü Belediyesi'nin girişimiyle getirilen ve ilçe girişine konulan uçağın sergilenmeye başlanması dolayısıyla tören düzenlendi.

Emekli Orgeneral Faruk Cömert törende yaptığı konuşmada, pilot olduğu yıllarda kullandığı uçağın memleketinde sergilenecek olmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Dünyada ilk defa 104 bin fit irtifaya çıkan uçak

Uçak hakkında bilgi veren Cömert, bu uçakla yaklaşık 2 bin 500 saat uçtuğunu, bunun da uçuş hayatının hemen hemen yarısı olduğunu belirtti.

Cömert, F-104'lerin dünyada ilk defa 104 bin fit irtifaya çıkarak yükseklik rekorunu kırdığını anlatarak, "Halen de bu rekor bu uçağa aittir. Bu rekoru kıran bir uçağın Vezirköprü'de olmasından çok büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Vezirköprü'de doğup büyüdüğüne işaret eden Cömert, "Öncelikle beni yetiştiren Vezirköprü halkına ve kadirşinaslık gösteren Hava Kuvvetleri Komutanlığına teşekkür ediyorum. Çünkü bu uçakları her ilçeye vermiyorlar" diye konuştu.

Törenin ardından Cömert, ilçede adı verilen parkın içinde yaptırılan çocuk kütüphanesini gezdi.

Emekli Orgeneral Cömert ve eşi Özay Cömert, kütüphaneye kitap da bağışladı.

Ziyaretin ardından Belediye Kültür Merkezi duvarına emekli Orgeneral Faruk Cömert'in resmi asıldı.

Programa Kaymakam Yunus Emre Altıner, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Muharrem Davulcu, İlçe Emniyet Müdürü Serhat Koray Yağcı, Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Çakmak ile kurum ve kuruluşların müdürleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA