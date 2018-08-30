Bin motosikletliden "Zafer Sürüşü"

Bağdat Caddesi üzerinden D-100 Karayolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Dolmabahçe Sarayı güzergahından Edirnekapı Şehitliği'ne ulaşan platform üyeleri, burada bazı şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle bir araya geldi.

Şehitlikte düzenlenen programda dev Türk bayrağı açan platform üyeleri saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı ve "Andımız"ı okudu.

Türkiye Motosiklet Platformu Başkanı Zafer Fatih Özsoy burada yaptığı konuşmada, platformun sivil toplum statüsünde olduğunu ve terör, kadına şiddet, çocuk istismarı, hayvanlara eziyet, doğanın tahrip edilmesi gibi konulara duyarlı olduğunu dile getirdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için bir araya geldiklerini belirten Özsoy, bu yıl 18.'si gerçekleştirilen "Zafer Sürüşü"nü şov amaçlı yapmadıklarını, yollarda kendilerini alkışlayan çocuk ve gençlere rol model olmayı amaçladıklarını vurguladı.

Bazı şehit yakınlarının da duygularını dile getirmesinin ardından, katılımcılar şehit kabirlerine ziyarette bulunup dua etti.

Kaynak: AA