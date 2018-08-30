Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması düzenlendi

Bu yıl 32'ncisi düzenlenen Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması, Eceabat kumsalı ile Çimenlik Kalesi arasında, 3,5 millik parkurda yapıldı.

Yarışmaya, 78'i yabancı 614 kişi katıldı. Yarışmacılar sabah erken saatlerde feribotla yarışın başlayacağı Eceabat ilçesine götürüldü. Burada sahilde toplanan yüzücüler saat 08.30'da kendilerini Çanakkale Boğazı'nın serin sularına bıraktı.

Çok sayıda engelli sporcu da katıldı

Yarışmada İngiltere ve Fransa'yı ayıran Manş Denizi'ni 11 saat 29 dakikalık dereceyle en kısa sürede geçen Türk kadını unvanına sahip İzmirli sporcu Bengisu Avcı da yer aldı. Çok sayıda engelli sporcu da yarışlarda kulaç attı. Sporcuların güvenliği için Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Erkeklerde birinciliği 44 dakika 12 saniyelik derecesiyle Turgut Esen, ikinciliği 44 dakika 22 saniyelik derecesiyle Hakan Kiper, üçüncülüğü 44 dakika 23 saniyelik derecesiyle Hakan Emre Musluoğlu elde ederken, kadınlarda ise birinciliği 46 dakika 46 saniyelik derecesiyle Bengisu Avcı, ikinciliği 49 dakika 31 saniyelik derecesiyle İpek Yalki, üçüncülüğü 49 dakika 33 saniyelik derecesiyle Asya Yavaş kazandı.

Yarışmayı bitiren tüm sporculara madalya dağıtılırken, dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Kaynak: AA