Ugandalı öğrenci 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda zeybek oynadı

Kayseri'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü dolayısıyla düzenlenen törende efe kıyafeti giyip zeybek oynayan Ugandalı Abdülkerim Mugenzi alkış aldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke ile diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu. Vali Kamçı, vatandaşların bayramını kutladıktan sonra geçiş töreni düzenlendi.

Askeri birliklerin geçişi sırasında vatandaşlar coşkulu anlar yaşadı. Asker üniforması giyen bir çocuğun komandoların geçişine eşlik etmesi törene katılanlar tarafından uzun süre alkışlandı.

Törende Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor Hizmetleri halk oyunları ekibi Ege yöresine ait oyunlar sergiledi.

Halk oyunları ekibinin üyesi Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Ugandalı Abdülkerim Mugenzi arkadaşlarıyla birlikte zeybek oynadı.

Mugenzi'nin zeybek oyunu törene katılan vatandaşlar ve protokol üyeleri tarafından beğeniyle izlendi.

"Bu özel günde zeybek oynamaktan çok mutluyum"

Abdülkerim Mugenzi, Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi olduğunu söyledi.

Türk halkının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan Mugenzi, şöyle konuştu:

"Sınıf arkadaşım hep kursa giderdi. Halk oyunları kurslarını takip ederdi. Daha sonra arkadaşım beni kursa davet etti. Onları izledim beğendim ve kursa katılarak öğrendim. Böyle özel bir günde zeybek oynamaktan çok mutluyum. Oynarken çok heyecanlandım, sonuçta başardım ve çok mutlu oldum. Türk halkının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarım. Türkler çok iyi insanlar. Türkiye'nin tüm şehitlerine Allah'tan rahmet dilerim."

Kaynak: AA