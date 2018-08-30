Kocaeli'de 11. Ereğli Balık Festivali yapıldı

Kocaeli Karamürsel Belediyesi tarafından denizlerde av yasağının sona ereceği 1 Eylül öncesinde 11. Ereğli Balık Festivali gerçekleştirildi.

Etkinliğe Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AK Parti İlçe Başkan Vekili Orhan Gülbaş, MHP İlçe Başkanı Çetin Öksüz, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin ve vatandaşlar katıldı.

Festivalde, yaklaşık 7 bin kişiye balık ekmek dağıtıldı. Belediye Başkanı Yıldırım da, vatandaşlara balık ekmek ikram etti.

Yıldırım, yasağın kalkmasının ardından avlanacak balıkçılara yeni sezonun bol ve bereketli geçmesini diledi.

Denizlerde balık av yasağının 1 Eylül'de kalkacağını hatırlatan Yıldırım, "Yüzlerce balıkçı denizlerde ekmek parası kazanmak için mücadele edecek. Her yıl Karamürselimizin Ereğli Mahallesi'nde bu balık festivalini yapıyor ve vatandaşlarımıza binlerce balık ikramında bulunuyoruz. Balık ekmek artık Ereğli ile özdeşleşti. Onun için 'balık Ereğli'de yenir' diyoruz. Şimdiden tüm balıkçılarımıza rastgele diyorum" dedi.

Kaynak: AA