Türk bayraklarıyla Gomane Dağı'na tırmanıp zirvede halay çektiler

Hakkari Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı önünde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Törenin ardından bir araya gelen ve aralarında 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç, AK Parti Şemdinli İlçe Başkanı Fikri Algül ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de bulunduğu grup, 2 bin 71 rakımlı Gomane Dağı'na doğru yürümeye başladı.

Komutanlar vatandaşlarla birlikte halay çekti

Gruptakiler, ellerindeki Türk bayrakları ile 3 saatlik yürüyüşün ardından dağın zirvesine ulaştı.

Komutanlar ve vatandaşlar burada türküler eşliğinde halay çekti.

Vatandaşların hatıra fotoğrafı çektirdiği etkinlikte, katılımcılara yiyecek ikramında bulunuldu.

Etkinlik, vatandaşların kent merkezine dönmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA