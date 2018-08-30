  • 30 AĞUSTOS 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 6.679
    EURO 7.832
  • BIST 93280.71
    ALTIN 257.465
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Türk bayraklarıyla Gomane Dağı'na tırmanıp zirvede halay çektiler

Türk bayraklarıyla Gomane Dağı'na tırmanıp zirvede halay çektiler

Hakkari Şemdinli'de vatandaşlar ile komutanlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü etkinlikleri kapsamında Gomane Dağı'na yürüyüş gerçekleştirdi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Türk bayraklarıyla Gomane Dağına tırmanıp zirvede halay çektiler

Hakkari Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı önünde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Törenin ardından bir araya gelen ve aralarında 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç, AK Parti Şemdinli İlçe Başkanı Fikri Algül ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de bulunduğu grup, 2 bin 71 rakımlı Gomane Dağı'na doğru yürümeye başladı.

Komutanlar vatandaşlarla birlikte halay çekti

Gruptakiler, ellerindeki Türk bayrakları ile 3 saatlik yürüyüşün ardından dağın zirvesine ulaştı.

Komutanlar ve vatandaşlar burada türküler eşliğinde halay çekti.

Vatandaşların hatıra fotoğrafı çektirdiği etkinlikte, katılımcılara yiyecek ikramında bulunuldu.

Etkinlik, vatandaşların kent merkezine dönmesiyle sona erdi. 

Kaynak: AA

Etiketler: Gomane Dağı, halay, zirve, Hakkari, şemdinli
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER