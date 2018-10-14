Ankara'da "Kedi Güzellik Festivali" düzenlendi

Ankara kedisinin dünyaya tanıtılması ve hayvan sevgisinin teşvik edilmesi amacıyla, Pursaklar Abdurrahim Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen festivalde 200 kedi "en güzel kedi" seçilebilmek için yarıştı.

Kedilerin podyuma sahipleriyle çıktığı yarışmanın jürisinde, uluslararası hakemlik unvanı bulunan veteriner hekimler ile bu alanda uzman kişiler yer aldı.

Kedileri inceleyen jüri üyeleri, hayvanların ırk, cins ve renklerine göre şecere belgesi hazırladı.

Yarışmanın en güzeli "Pamuk"

Jüri üyeleri, kedilerin göz, tüy, gelişim ve davranış biçimlerini değerlendirerek yarışmanın en güzelini seçti.

Yarışma sonunda Rukiye Söğüt'e ait "Pamuk" isimli Ankara kedisi birinci, Fadime Aydın'a ait "Pascal" isimli "British shorthair" cinsi kedi ikinci ve Yunus Başıbüyük'e ait "Herkül" isimli "Maine coon" cinsi kedi üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren kediler mama, sahipleri ise tatil ile ödüllendirildi.

"Aile bireyleri gibi"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, evde beslenen hayvanların bir süre sonra aile bireyi gibi olduğunu belirterek, geçmişte beslediği kedisinin ölmesi üzerine duygusal anlar yaşadığını söyledi.

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin de, nesli tükenmekte olan Ankara kedisinin kentin kültürel değeri olduğunu ve bu hayvanları dünyaya tanıtmak için bu festivali düzenlediklerini dile getirdi.

Kaynak: TRT Haber, AA