İmece usulü hazırlanan yiyecekler taş fırınlarda pişiyor

Bartın'da belediyenin 2011'de hayata geçirdiği proje kapsamında, vatandaşların talepleri doğrultusunda mahallelerin ihtiyaç duyulan noktalarına taş fırınlar konuldu.

Sayısı 10'a ulaşan taş fırınlarda, mahalleli kadınlar geçmişte olduğu gibi imece usulü yaptıkları hamur işi yiyecekleri pişirerek kış hazırlıklarını tamamlıyor.

"Kentin tarihi ve kültürel güzelliklerini ön plana çıkarıyoruz"

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, yıllar önce mahallelerde kadınların hamur işi yiyeceklerini pişirdikleri taş fırınların zaman yok olduğunu söyledi.

Kentin tarihi ve kültürel güzelliklerini ön plana çıkararak, geleneksel değerleri yaşatacak çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Akın, "Şu anda bir geleneği daha yaşatmak için mahallelere 10 taş fırın inşa ettik. Tabii biz fırınları özellikle kadınlarımızın talep ettiği yerlere yapıyoruz ki kullanılsın, atıl durumda kalmasın, fayda sağlasın istiyoruz" dedi.

Mahalleli kadınlar memnun

Kemerköprü Mahallesi sakini Türkan Kaplan da, taş fırınlar sayesinde kış hazırlıklarını yaptıklarını belirtti.

Kaplan, taş fırını kullanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi:

"Burada yufkalarımızı, gözlemelerimizi, ekmeklerimizi, böreklerimizi, her istediğimizi yapıyoruz. Mahallemizdeki kadınlarla el birliği içerisinde kış hazırlıklarımızı taş fırında yapma imkanı buluyoruz. Bu fırınlar sayesinde birlik beraberliğimizi de sağlamış oluyoruz. Şu anda kış hazırlıklarımız için her gün iki evin ihtiyacına göre yufkalarımızı yapıyoruz."

Kaynak: AA