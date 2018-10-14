Minare ustası metrelerce yüksekte ekmeğini kazanıyor

Uşak kent merkezinde yapımı süren Hacı Halil Kozak Camii'nin minaresini yapan 43 yaşındaki Erol Orhan mesleğinin zorluklarını anlattı.

Hayatını minare yaparak kazandığını, bugüne kadar 100'ün üzerinde minarede çalıştığını belirten Orhan, küçük yaşta başladığı mesleğini sevdiğini söyledi.

Denizli Çal'a bağlı Akkent Mahallesi'nde yaşadığını, mesleği gereği Türkiye'nin dört bir yanını gezdiğini anlatan Orhan, minare ustalığının özel bir meslek olduğunu belirtti.

Yükseklik korkusu yok

Doğup büyüdüğü mahallede çok sayıda minare ustası bulunduğunu, askerliğini yaptıktan sonra bir minare ustasının yanında çalışmaya başladığını vurgulayan Erol Orhan, 6 yıllık çıraklık sonrası 1990'lı yılların başında kendi işini yapmaya başladığını söyledi.

Eskiden minarelerin temelden örme yöntemi ile yapıldığını, güvenlik gerekçesiyle artık beton kalıplar kullanıldığını belirten Orhan, minare ustalarının yükseklik korkuları olmadığını, gün boyu metrelerce yüksekte çalıştıklarını anlattı.

Özellikle rüzgarlı havalarda çalışmanın zorlaştığından bahseden Orhan, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar en yüksek 50 metrelik minare yaptım. Şu an çalıştığımız minare 48 metre yüksekliğe sahip, 2 şerefeli olacak. Yüksekten korkmuyorum ama güvenlik tedbirleri çok önemli. Tüm güvenlik tedbirlerini aldığım için bugüne kadar hiçbir olumsuzluk yaşamadım. Günde 15-20 defa minareye inip çıkıyoruz, yorucu bir iş."

Hiçbir olumsuzluk yaşamadı

Minarelerin camilerin ayrılmaz unsuru olduğunu, sağlamlığın yanında estetiğin büyük önem taşıdığını anlatan Orhan, tarihi camilerin minarelerini incelediğini ve o dönemin ustalarına hayran olduğunu vurguladı.

Orhan, işinin tehlikeli olmasına rağmen hiçbir olumsuzluk yaşamadığını belirterek, şunları söyledi:

"Etrafı boş olduğu için yukarıdan baktığınızda yükseklik daha çokmuş gibi görünür. Birçok insan yüksekte çalışamadığı için bu işi yapamıyor. Bu mesleği yürüten pek insan kalmadı."

Minareyi mühendislerin verdiği planlara göre sac kalıplar kullanarak depreme dayanıklı şekilde inşa ettiğini belirten Orhan, minarelerin bakımlarını da yaptıklarını anlattı.

Kaynak: AA