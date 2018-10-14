2 geyikle kuruldu, çok sayıda kızıl geyiği doğaya kazandırdı

Anadolu'da sayıları azalan kızıl geyiklerin çoğaltılması için Samsun Vezirköprü'deki Kunduz Ormanları içinde kurulan istasyonda çalışmalar sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü, 1984 yılında kurduğu Samsun Vezirköprü Geyik Üretme İstasyonu'nda 34 yıl içinde 106 geyik üretti.

Popülasyonu aşırı avlanma, habitat bozulması gibi nedenlerle azalıyor

Geyik sayısında yaşanan artış ile üretme istasyonunun alanı da 7 hektardan 84 hektara çıkarıldı. Kafes tellerle korunan alandaki kızıl geyiklerden 75'i yıllar içinde Giresun, Gümüşhane, Çorum ve Samsun'da doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürü Hasan Terzioğlu, üretme istasyonunda doğada popülasyonları azalma tehdidi altında bulunan kızıl geyiklerin üretimine devam ettiklerini söyledi.

Terzioğlu, aşırı avlanma, habitat bozulması gibi çeşitli sebeplerle popülasyonu azalan geyiklerin doğadaki sayılarını artırmaya çalıştıklarını anlattı.

Boynuzları 150 santimetreye ulaşıyor

Kızıl geyiklerin Anadolu'daki en büyük geyik türü olduğuna dikkat çeken Terzioğlu, erkek kızıl geyikleri 110 santimetre ile 150 santimetre arasında değişen büyük gösterişli boynuzlara sahip olduğunu, ortalama ağırlıklarının dişilerde 60 ile 120 kilogram, erkeklerde 90 ile 190 kilogram arasında değiştiğini belirtti.

Üretim istasyonunda bu yıl 8 yavru geyik dünyaya geldiğini vurgulayan Terzioğlu, "İstasyonumuzda hala yavrularla birlikte 31 geyik bulunuyor. Yavrular büyüdükten sonra doğal yaşam alanlarına salınacak" dedi.

Kaynak: AA