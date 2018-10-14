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Mersin'de tedavi edilen deniz kaplumbağaları suyla buluştu

Mersin'de Deniz Kaplumbağaları Kurtarma Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezinde tedavileri tamamlan 3 caretta caretta cinsi kaplumbağa denize bırakıldı.

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Mersinde tedavi edilen deniz kaplumbağaları suyla buluştu

Mersin'de uzun süren tedavilerinin ardından sağlığına kavuşan 3 caretta caretta cinsi kaplumbağa denizle buluştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdür Vekili Mustafa Kandırmış, şimdiye kadar merkezde 26 kaplumbağanın tedavilerinin tamamlandığını, 3 tanesini daha suyla buluşturduklarını söyledi.

Mersin sahillerinin kaplumbağa yuvalama alanlarına ev sahipliği yaptığını belirten Kandırmış, "Kumsallar günlük olarak izlenmekte kaplumbağaları ve yaşam alanlarını tehdit edecek faktörler engellenmekte ya da giderici tedbirler alınmaktadır. Yapılan bu çalışmalarla 2018 yılında Mersin kumsallarında 3 bin 408 deniz kaplumbağası yuvası tespit edilmiştir" dedi.

Hayvanların suyla buluşmasını vatandaşlar ilgiyle izledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Mersin, deniz kaplumbağası, caretta caretta
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