Ender rastlanan "mekik kelebeği" İstanbul'da bulundu

Ender rastlanan "Daphnis nerii" yani "Zakkum Tırtılı", "mekik kelebeği" olarak da biliniyor.

İstanbul Güngören’de esnaflık yapan Ahmet Dilbaz yoldaki bir aracın üstünde mekik kelebeği gördü. Dikkatini çeken kelebeğin fotoğrafını çekip internette araştıran Dilbaz, türünün dünyada ender rastlanılan "mekik kelebeği" olduğunu öğrendi.

Kelebeğe kutu içerisinde bir yer hazırladıktan sonra yetkili birimleri arayan Dilbaz, mekik kelebeğini İstanbul Tabiat Parkları yetkililerine teslim edecek.

Kaynak: İHA