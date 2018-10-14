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Ender rastlanan "mekik kelebeği" İstanbul'da bulundu

İstanbul Güngören'de askeri kamuflaj deseniyle bir vatandaşın dikkatini çeken "mekik kelebeği" İstanbul Tabiat Parkları yetkililerine teslim edilecek.

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Ender rastlanan &quot;mekik kelebeği&quot; İstanbulda bulundu

Ender rastlanan "Daphnis nerii" yani "Zakkum Tırtılı", "mekik kelebeği" olarak da biliniyor. 

İstanbul Güngören’de esnaflık yapan Ahmet Dilbaz yoldaki bir aracın üstünde  mekik kelebeği gördü. Dikkatini çeken kelebeğin fotoğrafını çekip internette araştıran Dilbaz, türünün dünyada ender rastlanılan "mekik kelebeği" olduğunu öğrendi.

Kelebeğe kutu içerisinde bir yer hazırladıktan sonra yetkili birimleri arayan Dilbaz, mekik kelebeğini İstanbul Tabiat Parkları yetkililerine teslim edecek.

Kaynak: İHA

Etiketler: zakkum tırtılı, mekik kelebeği, İstanbul, daphnis nerii
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