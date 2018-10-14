Berivanların katır sırtında yayla yolculuğu

Van Bilgi Mahallesi'nde yaşayan berivanlar (süt sağan kadın), erken saatte kalkıp ev işlerini bitirdikten sonra zorlu bir yolculuğa başlıyor.

Katır sırtında vadi ve sarp kayalık yolları aşan kadınlar, 3 saatlik yolculuğun ardından 3 bin rakımda koyunların otlatıldığı yaylalara ulaşıyor.

Berivanlar, burada koyunlardan sağdıkları sütü kova, bidon ve bakraçlara doldurarak aynı yoldan evlerine dönüyor.

Bölgede yaklaşık 14 bin küçükbaş hayvan bulunuyor

Bilgi Mahallesi Muhtarı İhsan Oru, mahalle ve bağlı mezrada 200 hanenin bulunduğunu söyledi.

Bölgede yaklaşık 14 bin küçükbaş hayvan olduğunu, mahallede yaşayanların hayvancılıkla geçindiğini anlatan Oru, kadınların sabah evden çıkıp akşama doğru ancak döndüğünü, bu nedenle çocukların yalnız kaldığını vurguladı.

Oru, kadınların koyunlardan sağdıkları sütten elde ettikleri yoğurt ve tereyağını satarak aile bütçesine katkı sağladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Katırların geçtiği yollar kötü olduğu için kadınlarımız katırlardan düşüyor, elleri bacakları kırılıyor. Kaymakamımıza müracaatta bulunduk, bize söz verdi ve yayla yollarımızı yaptırdı. Köyümüzün 3 yaylası bulunuyor. İki yaylamızın yolu yapıldı şimdi buralara araçlarla gidiyoruz. Diğer yaylamızın yolu yarıya kadar yapıldı. Şimdilik katırlarla ulaşımı sağlıyoruz. İnşallah bu yaylamızın yolu da yapılır ve vatandaşlarımız yola kavuşur. Böylece katırdan düşme vakaları yaşanmaz."

Kaynak: AA