Tortum Şelalesi sonbahar renklerine büründü

Erzurum-Artvin karayolunun 110'uncu kilometresinde, Uzundere ilçesi sınırlarında bulunan 21 metre genişliğindeki Tortum Şelalesi 48 metre yükseklikten akıyor.

Balıklı Mahallesi yakınlarında bulunan dağda 18'inci yüzyılda yaşanan heyelan sonucu oluşan Tortum Şelalesi, aynı zamanda dünyanın en yüksek şelalelerinden biri. Bu tabiat harikası, yıl boyunca binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

Yılın her mevsiminde manzarasıyla ziyaretçilerini etkileyen şelale, doğanın farklı renklerini yansıttığı sonbaharda da eşsiz bir güzelliğe bürünüyor.

"Renkler iç içe"

Şelalenin ziyaretçilerinden üniversite öğrencisi Mustafa Berat Şengün, hafta sonunda zaman geçirmek için arkadaşlarıyla Tortum Şelalesi'ne geldiklerini söyledi.

Tortum Şelalesi'nin, Doğu Anadolu'da gezilebilecek en güzel yerlerden biri olduğunu anlatan Şengün, şöyle konuştu:

"Spor yaptığım için oksijene çokça ihtiyacımız oluyor. Bundan dolayı da doğada spor yapmayı tercih ettim ve Tortum Şelalesi'ne geldik. Türkiye'de ve dünyada gezilmesi gereken önemli yerlerden biri olduğunu düşünüyorum. Buraya ilk defa sonbaharda geliyorum. Sarı, kırmızı renkler iç içe girmiş, doğa içinde güzel bir gün geçiyoruz."

Kaynak: AA