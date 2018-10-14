Karadenizli kadın çiftçinin zorlu mesaisi

Çalışkanlıklarıyla bilinen Karadeniz kadınları, hem evlerinin günlük işlerini yapıyor hem de bahçede yetiştirdikleri ile sütten hazırladıkları ürünleri satarak ekonomik gelir sağlıyorlar.

Trabzon Düzköy Doğankaya Mahallesi'nde yaşayan Güner Küçükaslan da üretkenliği ve çalışma azmiyle çevresindekilere örnek oluyor.

Eşi yaklaşık 1 yıldır Almanya'da çalışan 3 çocuk annesi Küçükaslan, yıllardır ev işlerinin yanı sıra bağ, bahçe ve tarla işlerini de ihmal etmiyor.

Aile ekonomisine ürettiği ürünleri satarak katkı sağlayan Küçükaslan, gün ağarmadan kalkıyor ve odun keserek sobasını yakıyor. Ev işlerinin bir kısmını yapan ve ardından yemek pişiren 50 yaşındaki kadın, evin alt katındaki ahıra inerek inekleri sağıyor.

Güner Küçükaslan, sağdığı sütten tereyağ, peynir, çökelek ve kaymak yapıyor.

Mevsime göre arazisinde farklı işlerle uğraşan Küçükaslan, sonbaharın sisli ve yağmurlu havasına aldırış etmeden kış hazırlıklarını sürdürüyor.

Bahçesindeki mısır, fasulye, patates, kabak ve lahanayı toplayan Küçükaslan, biçtiği çayırı ve kestiği odunları ise sırtında yaklaşık 2 kilometre mesafeden evinin yanındaki mereğe (odunluk ve samanlık olarak kullanılan alan) taşıyor.

"Elimden geldiğince üretmeye devam edeceğim"

Güner Küçükaslan, çocukluk yaşlarından itibaren bağ bahçede çalıştığını, halen daha aynı işlere devam ettiğini söyledi.

Yaptığı işlerin zor olduğunu anlatan Küçükaslan, "Çayır kesiyorum, hayvanlarla ve her şeyle ilgileniyorum. Zor ama mutluyum. Üretmezsem, çalışmazsam bir karşılık alamam. Ürettiğim patates, fasulye, mısır ile ineğimin sütü ve ondan yaptığım tereyağını satarak emeğimin karşılığını alıyorum. Bu sayede evin bir kısım ihtiyaçlarını da karşılıyorum" dedi.

Küçükaslan, çalışmaya alıştığını belirterek, şunları söyledi:

"Her sabah 05.30'da kalkıyorum, kahvaltımı yaptıktan sonra temizliğe geçiyorum. Sağdığım sütü satıyorum ve hayvanlarımı otlatmaya çıkarıyorum. Bağ, bahçe işleri her şeyi yapıyorum. Sırtımda yük de taşıyorum, yeri geldiğinde inşatta da çalışıyorum. Örneğin mahallemizde yapılan inşaatlara imece usulü yardımda bulunuyorum. Hem erkek hem kadın işini yapıyorum. 'Bu iş ağırdır, zordur' demiyorum. Çalışmadan kesinlikle olmaz. Elimden geldiğince de üretmeye devam edeceğim."

Kaynak: AA