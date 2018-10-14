Ege sofralarının vazgeçilmezi "kırma zeytin" telaşı başladı

Rürkiye'de 2018-2019 zeytin sezonunda Balıkesir Edremit Körfezi'nde birçok evde "kırma yeşil zeytin" telaşı başladı.

Zeytin bahçesi sahipleri taş veya tahtayla kırdıkları zeytinleri, tatlı su dolu kaplarda olgunlaştırdıktan sonra çarşı ve pazarda satışa çıkarıyor.

Bölgede büyük üreticiler de farklı yöntemlerle kırdıkları zeytinleri, marketlere, satış noktalarına ulaştırıyor.

Ege sofralarının vazgeçilmezi

Edremit Ziraat Odası Başkan Vekili Ali Yılmaz Diker, yeşil zeytin ve zeytinyağı üretiminde önde gelen Körfez'de bu yıl tonlarca sofralık ürün beklendiğini söyledi.

Diker, bu sofralık ürünlerin yüzde 10'unun hiçbir kimyasal işleme tabi tutulmadan sert bir cisimle kırılarak elde edilen "kırma yeşil zeytin" olarak tüketileceğini belirtti.

Ayrıca, Ege sofralarının vazgeçilmezi olan kırma zeytinin ülke genelinde de giderek daha fazla beğeniyle tüketildiğini anlattı.

Su dolu kaplarda 15-20 gün olgunlaştırılıyor

Dalından toplanan "Ayvalık" ve "Edremit" tipi yeşil zeytinlerin kırılmasından sonra tatlı su dolu kaplarda 15-20 gün olgunlaştırıldığını vurgulayan Diker, şöyle konuştu:

"Bölgemizde şu günlerde üretici, ekiplerini oluşturarak zeytin hasadına başlamış durumda. Hasadın ilk günlerinde toplanan yeşil zeytinler, özellikle sofralık olarak değerlendiriliyor. Bunun daha böyle gök yeşil olarak tabir edilenleri kırma zeytin olarak hazırlanıp sofralarımızı süsleyecek. Daha sarı renkte olanları da yeşil çizik zeytin olarak değerlendiriyoruz. Sofralık olarak ayrılan zeytinlerden arda kalan küçük taneli yemeklik vasfı olmayanları da erken hasat yağ için kullanıyoruz."

Diker, şu anda kırma yeşil zeytinin kilogramının iriliğine göre 12 ile 15 lira arasında alıcı bulduğunu söyleyerek, yeni sezon ürünlerini bekleyenlerin siparişlerini verdiğini ve bölgedeki üreticilerin bu talebi karşılamaya çalıştığını belirtti.

Kaynak: AA