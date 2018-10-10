Ankara Beypazarlı Mehmet Bilgiç 65 yıldır terzilik yapıyor

Ankara Beypazarlı Mehmet Bilgiç terziliğe 11 yaşında çırak olarak başladı. 76 yaşına gelmesine rağmen ilk günkü heyecanla mesleğine devam etti.

Terziliğe abisinin yanında başladığını belirten Mehmet Bilgiç, askere gidene kadar terzilik yaptığını söyledi.

Birçok meslektaşı gelişen teknoloji ve hazır ürünlere karşı koyamayan Bilgiç'in mesleğine olan aşkı ise başkaydı.

"Terzilik mimarlıktır, mühendisliktir. Ben terzilikte para kazanmak için çalışmadım zirvesine varmak için çalıştım. Tabandan yetişeceğin. Terzilik kitap okuyarak olmaz.

Mehmet Bilgiç'in en büyük hedefi mesleğini en iyi şekilde yapmak oldu.

"Kolu layıkı vesile püf noktasını bulup oturtamamışım. Eve götürmüşüm. Yine uğraşmışım. Yine olmamış. Gece rüyama giriyor üzülüyorum."

Onun meslek aşkını Beypazarı'nda bilmeyen yok. Ömrü yettiğince mesleğini sürdürmeye kararlı Bilgiç'e Beypazarı Belediyesi de plaket ve onur belgesi verdi.

Kaynak: TRT Haber