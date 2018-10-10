"Yapamazsın" diyenlere aldırmadı, sanayi sitesinde oto boyacısı oldu

Sanayi sitesindeki oto boyama dükkanında eşiyle birlikte çalışan Eylem Kuşçu, 6 yıl önce başladığı işini severek yapıyor.

Eylem Kuşçu, kadınların istediğinde her işi başarabileceğini söyledi. Ayrıca kadınların doğasında üretim olduğunu belirten Kuşçu, "Bir gün evde otururken televizyonda yaşlı bir teyze gördüm. Lastik tamiri yapıyordu. Ben de 'Ne yapabilirim' diye bir düşünce içerisindeydim. Oto boyama ustası olan eşime bunu anlattım. Eve ek gelir getirmek için oto yıkamacı açtık, onu bir süre devam ettirdim, orayı kapatıp başka işler de yaptım" dedi.

"Yardım ederken kendimi sanayide buldum"

Eşinin desteğiyle oto boyamaya başladığını anlatan Kuşçu, şöyle konuştu:

"Başta zımpara yapmaya başladım. Bantlama işlerini öğrendim ve daha sonra astar atmaya başladım. Bunları öğrendikten sonra da en son boya yapmayı öğrendim. Eşime bu anlamda yardımcı olmaya başladım. Profesyonel olarak 6 yıldır boya işçiliği yapıyorum. İşe ilk başladığımda tepki aldım. Ama daha sonralarda insanlar tebrik etti, destek verdi hatta kendi müşterilerimi de oluşturmuş durumdayım."

"İçinde varsa kadın erkek fark etmez"

Bu aşamaya gelene kadar zorluklar yaşadığını ve mücadele verdiğini anlatan Kuşçu, şunları söyledi:

"Birçok başarısızlık yaşadım. Bana 'Yapamazsın' dediler. Hırs yaptım. 'Erkek işi, zor bir iş ama ben bu işi yaparım' dedim. Kadınlar mücadeleci olsun. Yıkılmasınlar, ayakta dursunlar. Burada işlerimi bitirdikten sonra eve gidiyoruz. Yemek yapmaya koyuluyorum, eşim de dağınıklık varsa onları topluyor. Yemek yapıyorum o bulaşıkları yıkıyor. Burada nasıl birlikte çalışıyorsak evde de eşimle birlikte işleri yapıyoruz."

Kuşçu, oğlunun 16 yaşında olduğunu ve kendi işlerini hallettiğini ancak kızını bebek arabasında sanayideki dükkanda büyüttüğünü belirtti.

Selçuk Kuşçu da eşiyle birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "Eşim yükümün önemli bölümünü aldı üzerimden. İlk başta ufak tefek bantlama işi, zımpara işi derken şimdi tamamen bir usta oldu. İçinde varsa kadın erkek fark etmez yani bu işi yapabilir" dedi.

Kaynak: AA