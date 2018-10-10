Haritadan silinen köyün camisi yıllara meydan okuyor

Balkanlar'dan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşından sonra göç edip Manyas'a yedi kilometre uzaklıktaki ormanlık alana yerleşenlerin kurduğu Şeytanköy, cumhuriyetin ilanının ardından Kutludere adını aldı.

Kutludere köyü, sürekli göç vermesi sonucu nüfusu azalınca, 1991 yılında komşu Kalfa köyüne bağlandı. Köy, kayıtlı kimse kalmayınca 1995 yılında bu statüsünü yitirdi.

Köyde 120 yıl önce yapılan camiyse 1964'te meydana gelen, 23 kişinin öldüğü, 10 bin 48 yapının hasar gördüğü 6,6 büyüklüğündeki depremi görmesine rağmen halen ayakta.

Tüm doğa şartlarına rağmen ayakta kalmayı başaran, duvarları ağaç ve toprak karışımıyla inşa edilen caminin mihrabı ve minberi de mevcut.

Eski Kutludere köyünde hayvan besleyen Sebahattin Akman ile bahçe işleri yapan Hüsnü Hoşgör, hem atalarının yıllarca ikamet ettiği toprakların havasını soluyor, hem de ata topraklarını ekip biçmeye çalışıyor.

Yıllar geçtikçe köylerinin göç nedeniyle tamamen boşaldığını belirten Hüsnü Hoşgör, "Köyün son temsilcisi ise ayni zamanda muhtarı olan 74 yaşındaki Mehmet Aydoğan oldu. Köyümüz daha sonra idari yönden komşu Kalfa köyüne bağlandı ancak şu anda burada hiç kimse ikamet etmediği için köyümüz haritadan silindi. Ama biz ata topraklarımızdan vazgeçemiyoruz, buraya gelmeden huzur bulamıyoruz. Köyün camisi depremler, seller görmesine rağmen ayakta kalan bir yapı. Bir asrı aşkın süredir ayakta. Tarihi simgeliyor, koruma altına alınmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: AA