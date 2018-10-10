Endonezyalı depremzedeler yardımlarından dolayı Türkiye'ye minnettar

Sulawesi Adası'nda 28 Eylül'de meydana gelen 7,5 şiddetindeki deprem ve sonrasında oluşan tsunaminin ardından Endonezya ile dayanışma içerisinde olduğunu duyuran Türkiye, afetzedelere destek sunmak için hızla harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem ve tsunamide hayatını kaybedenler için Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo'ya taziye dileklerini bildirmesi, Türkiye'nin AFAD ve Kızılay başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla Endonezya'ya her türlü yardıma hazır olduğunu iletmesinin ardından birçok sivil toplum kuruluşu çalışmalara başladı.

Bu kapsamda Endonezya'ya ulaşan söz konusu kuruluşlarca binlerce afetzedeye yardım edildi.

"Palu'da yaşayan insanlar büyük bir travma yaşıyor"

Genel merkezi Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bulunan Dewan Da'wah Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Orta Sulawesi Bölgesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hacı Hasanuddin, Türkiye'nin ilk günden itibaren desteğini açıklamasının kendilerine moral verdiğini söyledi.

Deprem ve tsunaminin en fazla yıkıma neden olduğu Palu'da halkın büyük bir travma yaşadığını belirten Hasanuddin, şöyle konuştu:

"Deprem'den sonra elektrik kesildi, iletişim ağlarımız kesildiği için kimseye ulaşamadık. Depremden sonra tsunami felaketi meydana geldi. Bu felaket insanların bir travma yaşamasına neden oldu. Depremde toprak altında ve tsunami ile suda boğularak kaybolan çok insan var. Şu an özellikle Palu'da yaşayan insanlar büyük bir travma yaşıyorlar."

"Türkiye'nin destekleriyle ayakta kalmaya çalışacağız"

Deprem ve tsunami tehlikesinin sürdüğünden bahseden Hasanuddin, enkaz altındakilerin çıkarılmasının uzun bir zaman alacağını vurguladı.

Hasanuddin, bu nedenle bölgede yaşanan travmatik durumun devam edeceğini söyleyerek, "Bu süreç devam edecek. Belki bir belki iki ay daha sürecek. Ama biz dayanabildiğimiz kadar ayakta kalmaya çalışacağız. Türkiye'nin destekleriyle inşallah ayakta kalmaya çalışacağız. Türkiye maddi ve manevi açıdan bizlere çok büyük destek oldu. Bizler bunun karşılığını belki veremiyoruz ama Allah mutlaka verecektir" dedi.

Kaynak: AA