Somali'de yetimlerin yeni yuvası: Şehit Eren Bülbül Yetimhanesi

İHH İnsani Yardım Vakfı, Somali'de inşa ettiği yetimhaneyle ülkedeki yetimlere yeni bir umut kapısı kurdu.

Trabzon Maçka'da terör saldırısında şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün adı verilen yetimhane, 6 ayrı binadan oluşan Şehitler Kompeksi’nin içerisinde inşa edildi. Diğer 5 yetimhane ve 1 okulun inşasının devam ettiği kompleks tamamlandığında, 120 yetim yeni evlerine kavuşmuş olacak.

Çok amaçlı salon, mutfak, etüt salonu...

10 bin metrekare alan üzerine inşa edilen kompleksin içerisinde 2 katlı bir bina şeklinde yer alan yetimhanede, çok amaçlı salon, mutfak, etüt salonu, yatak odaları ve bakıcı odası bulunuyor.

Toplamda 215 metrekarelik bir kullanım alanına sahip olan yetimhanede, yetimlerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması, barınma şartlarının iyileştirilmesi, kalkınma ve farkındalığın oluşturulması gibi faydaların da sağlanması bekleniyor.

"Şehit Eren Bülbül Kız Yetimhanesi"

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar, açılışını yaptıkları yetimhane için şunları söyledi:

"Bugün 6 binadan oluşacak olan bu kompleksin ilk binasının açılışını gerçekleştiriyoruz. Yetimhanenin yanı sıra aynı zamanda kızlar için bir okul da burada faaliyete geçecek. Bu şekilde bu yerleşke, kız yetimlerimiz için iyi bir sığınak olacak. Şehit Eren Bülbül Kız Yetimhanesi’nin hazırlanmasında ve inşasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. En kısa zamanda bu yerleşkenin tamamının inşaat çalışmalarının tamamlanarak faaliyete geçmesini temenni ediyorum."

"Projenin Somali’ye uygulanması imkansız görünüyordu"

İHH Doğu Afrika Koordinatörü İsmail Songür de, projenin Somali'ye uygulanmasının aslında imkansız görüldüğünü anlatarak, projeyi hazırlarken konuştuklarını ve birçok konuda çıkmaza girdiklerini belirtti.

Projenin önce maddi olarak çok zor göründüğünden bahseden Songür, "Somali şartlarında böyle bir projenin gerçekleştirilmesi cidden zordu ama buna rağmen Bismillah diyerek projeyi başlattık. Nasip olursa kompleksimizin adını da 'Şehitler Kompleksi' koymayı düşünüyoruz. Türkiye’deki şehitlerin adını yaşatmak istiyoruz. Bizler gelip geçiciyiz ama Somali’nin geleceği için bu projenin önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kaynak: AA