Bergama'nın ilk kadın taksi şoförü Arife Durmaz

49 yaşındaki Arife Durmaz'ın dünyaya gelen ilk çocuğu Ali, 5 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci oldu. İkinci çocuğu Umut Can'ı 9 yıl sonra kucağına alan anne Durmaz, doktorların serebral palsi (beyin felci) teşhisi koyması üzerine hayatını çocuklarının bakımına adadı.

Verdiği mücadele sonucu büyük oğlu 22 yaşındaki Ali yardımsız yaşamaya başladı. Küçük oğlu 13 yaşındaki Umut Can da eğitim hayatına alıştı. Daha sonra fedakar anne ev ekonomisine katkı amaçlı iş arayışına girdi. Drumaz, bir aile dostunun önerisi üzerine direksiyon başına geçerek ilçenin ilk kadın taksi şoförü oldu.

Nisan'dan beri taksi kullanıyor

Atatürk Bulvarı'ndaki durakta bulunan 4 taksiden birini kullanan Arife Durmaz, ehliyetini 2000 yılında aldığını, o dönemden beri özel aracını kullandığını söyledi.

Daha önce hiç çalışmadığını, zamanını tamamen çocuklarına ayırdığını anlatan Durmaz, şöyle konuştu:

"Çocuklarımın sorunları nedeniyle onlarla ilgileniyordum. Çok şükür kendi kendilerine yaşamayı başardılar. Bana bayağı bir boş zaman kaldı, ben de bu boş zamanda nerede çalışacağımı bilemediğim için mutlu olabileceğim, mutluluk verebileceğim bir iş olsun istedim."

Durmaz, çalışmayı düşündüğü sırada bir aile dostunun şakayla "Taksicilik yap" demesi üzerine harekete geçtiğini ve gereken belgeleri çıkardığını belirterek, "Nisan ayından beri taksi kullanıyorum. O da arkadaşımın yardımıyla oldu. İlk bana teklif ettiğinde şaka olarak söylemişti. Ben de niye olmasın diye düşününce cazip geldi, şaka gerçek oldu" dedi.

"Daha önceden yapmam gerekiyormuş"

Direksiyon başına geçmeden önce eşi ve annesinin karşı çıktığını ancak bugün kendisini desteklediklerini vurgulayan Durmaz, ailesinin yanı sıra taksi sahibinin ve duraktaki arkadaşlarının da büyük desteklerini gördüğünü belirtti.

Durmaz, taksisine binen müşterilerin ilk etapta şaşkınlık yaşadıklarını anlatarak, şunları söyledi:

"İlk olmak, tek olmak psikolojik olarak çok baskı yarattı üzerimde ama şimdi zevk alıyorum. Özellikle yaşlı teyzelerin yaptığı dualar bana çok huzur veriyor. Çocuklu bayanlar benim taksimde rahat ettiklerini söyleyince kendimi daha iyi hissediyorum. Bir iş yapmak, verimli olmak, bir şeyleri başarmak bana çok çok iyi geldi. Seviyorum ben bu işi, sanki daha önceden yapmam gerekiyormuş da yapamamışım gibi. Mesela geçen hafta epey uzun bir rota olan havaalanına gittim, o gün yatağa girdiğimde öyle huzurluydum ki sanki büyük bir savaşı kazanmıştım."

"Hiç negatif bir şey duymadım"

Arife Durmaz, taksisine binen ilk müşterisiyle yaşadığı anıyı hiç unutmadığını şöyle anlattı:

"İlk müşterim erkekti, pazardan geliyor elleri poşet doluydu. Kapıyı açtı, 'Pardon' dedi ve kapıyı kapattı. Sonra geri döndü 'Siz mi kullanıyorsunuz?' dedi. 'Evet ben kullanıyorum' dedim. Kendisiyle fotoğraf çektik, şimdi öyle bir arkadaşlığımız var ki kendisi telefonumda bile 'ilk müşterim' diye kayıtlı. İlk gün biraz panik yaptı ama şimdi o da alıştı. Erkeklerden de takdir ve tebrik alıyorum. Hiç negatif bir şey duymadım, hep destekliyorlar. Bu destek gün geçtikçe de artıyor. Şimdi yanıma arkadaş arıyorum. Sadece ben olmayayım, başka kadınlar da olsun, hep beraber bu işi yapabiliriz."

Kaynak: AA