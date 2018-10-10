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Plastik atıklarla kaplı Haiti kıyıları

Haiti'den paylaşılan bir videoda, ülkenin kuzey kıyılarının plastik atıklarla dolu olduğu görülüyor.

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Plastik çatal-bıçak, ambalaj atıkları, poşet, şişe...

Haiti'de Cap-Haitien şehrinin kuzey kıyıları bu atıklarla doldu. Haiti'den paylaşılan görüntülerde, kıyıda dikkat çeken tek şey ise "kirlilik."

Bölgede yaşayan Charles Bichyer adlı bir vatandaş, çöplerin denize atılmamasının en iyi seçenek olduğunu söylüyor ve "Çünkü dalgalar onu geri getiriyor. Bu çöplükte yaşamak ve buna sahip olmak istemiyorum" diyor.

Plastiğin hafif, esnek, neme dayanıklı ve ucuz olması nedeniyle üretimi ve tüketimi yıllardır yapılıyor.

Kaynak: Reuters

Etiketler: plastik atık, kıyı, kirlilik, haiti, dalga
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