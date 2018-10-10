Niksar sokakları kadınlar sayesinde daha temiz

Tokat Niksar Belediyesi tarafından temizlik işlerinde çalıştırılan kadınlar, sokakları süpürüyor, park ve bahçelerde çiçek dikimi ve bakımı yapıyor.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Toplum Yararına Programı ile belediyeye işçi alımı yaptıklarını, işçilerin büyük kısmının kadınlardan oluştuğunu söyledi.

Temizlik işlerinde çalışan kadınların ilçeyi güzelleştirdiğini belirten Başkan Özcan, şunları anlattı:

"Niksar'ın temizliği bayanlara emanet. Allah razı olsun bayanlarımız genel manada şehrimizi pırıl pırıl yapıyorlar. Şehrimizin kavşaklarını da mevsimsel çiçeklerle ve ağaçlarla donatıyorlar. Biz kendilerinden çok memnunuz. Halkımız temizlikte çalışan kadınlarımızdan memnun."

Temizlik işinde çalışan kadınlardan Gülhanım Dikici, önce zorlandıklarını, sonra işlerini severek yaptıklarını dile getirerek, "Çalışmaya ihtiyacım vardı. Yazıldım, kura sonrası çalışmaya başladım. Çünkü çocuk okutuyordum, ihtiyacım vardı. İlk geldiğimiz gün 'temizlik' denince zorumuza gitti. Bizim müdürümüz, mühendisimiz yanımızda olduğu için severek yaptık bu işi. Tabi zor oldu, iş dışarıda olunca. Temizlik yaparken kıyıya, köşeye çok dikkat ediyoruz. Sokakları kendi evimiz ve kapımızın önü gibi görüyoruz. Daha temiz oluyor. Severek yapıyoruz" dedi.

Kaynak: AA