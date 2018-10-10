Efteni Gölü Kuş Cenneti yeni yüzüne kavuşuyor

Ev sahipliği yaptığı yaklaşık 150 tür kuş ve çeşitli endemik bitkileriyle ziyaretçilerini etkileyen Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Kuş Cenneti yeni yüzüne kavuşacak.

Leylek, yaban ördeği, tepeli beyaz balıkçıl, karatavuk, kızkuşu, karabatak gibi kuşların göç yolu güzergahında olan ve 385 hektarlık suyla kaplı gölde kuşların gözlemlemesi için alanlar oluşturularcak. Su içerisinde sal ve kayıklarla doğal yaşamla iç içe olunması sağlanacak.

Önümüzdeki yıl çalışmalar başlayacak

Gölyaka Belediye Başkanı Bekir Akbulut, zamanla suların çekilmesi sonucu göl alanının daraldığını söyledi.

Alanda yapılacak çalışmayla yaklaşık 400 hektarlık bir alanda tekrar göl oluşturup suyu yükselteceklerini anlatan Akbulut, "Doğal ve yaban hayata hiç dokunmadan mevcut durumla birlikte su yükseltmesi yapacağız. Önümüzdeki yıl inşallah göldeki çalışmalar başlayacak. Gölün projesi yapıldı, hazır" dedi.

Göl için önemli bir eylem planı hazırladıklarını belirten Akbulut, şöyle konuştu:

"Suyun insanlar üzerinde hem tedavi edici hem de dinlendirici özelliği var. 'Ne yapabiliriz?' diye düşünerek yola çıktık. Suyu yükseltmeyi düşündük. Bu sayede gölde olta balıkçılığı olur, etrafında gezinti olur. İnsanların kendilerini dinleyebilecekleri fiziki ortamlar oluştururuz diye düşündük. Güzel bir proje ortaya çıkacak."

Kaynak: AA