46. Türkiye Paraşüt Şampiyonası İzmir'de başladı

İzmir'de Türk Hava Kurumu (THK) koordinesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) desteğiyle düzenlenen 46. Türkiye Paraşüt Şampiyonası başladı.

Selçuk-Efes Havaalanı'ndaki organizasyona 22 takım ve 110 yarışmacı katıldı.

Şampiyonanın ilk gününde, takımların uçağa binme sırası kurayla belirlendi. Daha sonra resmi antrenmanlar yapıldı.

THK Efes Uçuş Okulu Müdürü Fikret Söğüt, şampiyonanın 2 kategoride gerçekleştirileceğini belirtti.

Söğüt, şampiyonanın 15 Eylül'e kadar devam edeceğini anlatarak, "Yarışlar hedef ve formasyon kategorilerinde yapılacak. Formasyon kategorisinde 4 kişi havada birbirine tutunmak suretiyle kura ile belirlenmiş hareketleri seri vaziyette yapacaklar. Cumartesi günü dereceye girenlere madalyaları dağıtılacak" dedi.

Söğüt, 6 turdan oluşacak şampiyonanın ilk turunun bugün tamamlanacağını söyledi.

Hayko Cepkin de yarışıyor

Şampiyonaya sanatçı Hayko Cepkin de yarışmacı olarak katıldı.

Cepkin, paraşüt sporuna 2010 yılında başladığını belirterek, 8 senelik paraşütçü olduğunu söyledi.

Geçen hafta Balıkesir'de Zeytinli Rock Festivali'ndeki konser öncesi Türk Hava Kurumu'na ait uçaktan paraşütle atlayış yapan Cepkin, "267. atlayışımı Zeytinli festivalinde gösteri atlayışı olarak yaptım. Şampiyona bizim için keyifli bir buluşma günü. Şampiyonanın tadını arkadaşlarımla eğlenerek çıkaracağım" dedi.

Kaynak: AA