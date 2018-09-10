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Tek kolu olan Japon hemşire azmetti, keman virtüözü oldu

2004'te geçirdiği kaza sonucu sağ kolunu kaybeden Japon hemşire, engelli sporcu ve müzisyenlerin başarılarına odaklandı ve kısa sürede keman virtüözü olmayı başardı.

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Hiçbir engel hayatı yaşamaya ve ondan keyif almaya engel değil. Bunun en güzel örneklerinden biri Japon hemşire Manami İto.

2004 yılında geçirdiği trafik kazasında sağ kolunu kaybeden İto, müzik sevgisiyle tüm engelleri aştı. 

Geçirdiği kazadan sonra hayata küsmeyen ve bedensel engelli sporcu ve müzisyenlerin başarılarına odaklanan İto, önce enstrümanını seçti. Aralarında belki de en zorlarından birine yöneldi ve keman çalmayı öğrenmeye başladı. İto kısa sürede büyük yol katetti ve keman virtüözü oldu.

İto azmi sayesinde, başta Japonya olmak üzere birçok ülkede konser veriyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: manami ito, keman virtüözü, keman, japon hemşire, engel, başarı, azim
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