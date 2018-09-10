Eyüpsultan'da sokak hayvanları kayıt altına alınıyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın önerisiyle hayata geçirilen proje ile ilçede yaşayan sokak hayvanları kayıt altına alınıyor.

Eyüpsultan Belediyesi, Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmanın ardından geliştirilen Veteriner Otomasyon Sistemi ile ilçedeki tüm hayvanların bir kimliği olacak.

Sokak hayvanlarına mikroçip yerleştirme uygulaması başladı

Eyüpsultan Belediyesi bünyesinde bulunan Sokak Hayvanları Kliniği’ne gelen tüm hayvanlar gerekli muayene ve rehabilite hizmetleri yapıldıktan sonra deri altına mikroçip yerleştirme işlemi yapılmaya başlandı.

Geliştirilen bu otomasyon sistemiyle veteriner hekimler kliniğe gelen hayvanların tıbbi geçmişini hızlıca öğrenerek gerekli tedaviye yine hızlı bir şekilde müdahale edebilme imkanına sahip oldu.

Otomasyon sistemi büyük kolaylık sağladı

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde görev alan Veteriner Ümit Bardakçı, Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün geliştirdiği Veteriner İşleri Otomasyon Sistemi’nin kliniğe gelen hayvanların tıbbi geçmişini öğrenerek gerekli tedavi işlemlerine daha hızlı başladıklarını belirtti.

Geliştirilen otomasyon sistemi hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Ümit Bardakçı şunları anlattı:

"Bize gelen talepler doğrultusunda yaralı ya da hasta hayvanlar görevli arkadaşlarımız tarafından kliniğimize hayvan ambulansıyla getiriliyor. Biz gerekli muayene işlemlerini yaptıktan sonra tedavi ve rehabilitasyonlarını yapıyoruz. Bu doğrultuda bizim bu hayvanları karıştırmamamız için hayvanların nerede olduğunu daha önce hangi hastalığı geçirip geçirmediğini öğrenmek için mikroçip uygulamasını yaparak Veteriner İşlemleri Otomasyon Sistemine kayıt ediyoruz. Daha sonrasında hayvanı doğal yaşam alanına bırakıyoruz. Belediye bünyesinde geliştirilen Veteriner İşlemleri Otomasyon Sistemi sayesinde bize gelen hayvan ve getiren kişinin bilgilerini kayıt altına alıyoruz. Daha sonrasında işlem gören hayvanın fotoğrafıyla birlikte yapılan işlemler sisteme giriş yapılıyor. Kayıt işleminden sonra hayvana nerede hangi uygulamalar yapıldığını görebiliyoruz."

Kaynak: İHA