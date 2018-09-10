Bedensel engelli milli yüzücü ayaklarıyla hayat hikayesini yazdı

Manisalı bedensel engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi, yüzmede elde ettiği dünya çapındaki başarılarla spordaki yeteneklerini edebiyatta da sergilemeye hazırlanıyor.

Rombositopeni-radius yokluğu (TAR) sendromu kaynaklı kemik eksikliği nedeniyle kol ve bacaklarını büyük ölçüde kullanamayan Sefa Yurtkölesi, hastanede 5 yıllık tedavi sürecinin ardından hayata daha çok bağlandı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ne konuşmacı olarak gittiği bir konferansta öğrencilerin cesaretlendirmesiyle kitap yazmaya karar veren Yurtkölesi, kimseden yardım almadan sadece ayaklarını kullanarak 100 sayfada hayat hikayesini anlattığı bir kitap yazdı.

Kitabında, doğumundan itibaren yaşadıklarını anlatan Yurtkölesi, "Hayatın Sefası" adını verdiği kitabının basılması için yardım bekliyor.

"Baştan sona ayağımla yazdım"

Yurtkölesi, engelli doğmasına karşın hayata küsmediğini, hayatın her alanında olmaya çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Sağlıklı bir insanın elleriyle yaptığı işlerin yüzde 90'ını ayaklarımla başarabiliyorum. Bu kitabımı baştan sona ayağımla yazdım. Kimseden bir destek almadım. Kitabım bitti ancak basımı konusunda destek bekliyorum. İnsanların kalbine nüfus edebilirsek ne mutlu bizlere. Kitabımda doğumumdan itibaren 5 yıl hastanede kalma süremden tutun da bedensel engelli yüzme milli takımındaki başarılara, uluslararası yarışmalarda ülkeme kazandırdığım madalyalara kadar hayat hikayemi dolu dolu anlatmaya çalıştım."

Yurtkölesi, 2013 Türkiye Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kelebekte altın madalya kazandıktan sonra katıldığı Brezilya Sao Paulo’daki Uluslararası Engelliler Yüzme Yarışması'nda aynı kategoride bronz madalya kazanmıştı.

Kaynak: AA