Afyonkarahisar'da asırlık tohumla patlıcan üretimi yapılıyor

Afyonkarahisar Hocalar Güre Köyü'nde dedelerinden kalma patlıcan tohumu ile üretim yapan çiftçiler, hasadına başladıkları ürünlerine coğrafi işaret alınmasını istiyor.

Asırlık tohumlardan üretim yapan çiftçilerden Erdal Bulut, köyün bölgede patlıcan üretimi ile meşhur olduğunu söyledi.

"Kesinlikle ilaç kullanmayız"

Köydeki ailelerin tamamının bu işten para kazandığını belirten Bulut, şöyle konuştu:

"Güre köyümüze ait patlıcanın tohumu dedelerimizden bize mirastır. Aşağı yukarı yüzyıllık geçmişi olan tohumlar kullanıyoruz. Her yıl bu patlıcanı üretir, hasattan sonra tekrar tohumlarını alırız. Kesinlikle ilaç kullanmayız, hayvan gübresi atarız. Kent merkezi ve ilçelerden yoğun talep oluyor. Kente gelen gurbetçiler de çuval çuval alıp Avrupa'ya götürür. Yılda yaklaşık 70-100 ton arasında üretimimiz var. "

Bulut, asırlık patlıcan tohumlarının incelenmesi için Akdeniz Üniversitesi'ne müracaat ettiklerini, sonrasında coğrafi işaret belgesi alınması için başvuru yapacaklarını vurguladı.

Üreticilerden Ömer Orhan da, patlıcanlarının doğal ve organik yetiştirilmesine gayret ettiklerini anlattı.

Tohumu inceleniyor

İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Şükrü Çiçek ise, Güre patlıcanının lezzeti, rengi ve organik olması yönünden bölgede bilindiğinden bahsetti.

Patlıcanın tohumunun uzun yıllardır köylüler tarafından muhafaza edildiğini belirten Çiçek, şunları söyledi:

"Tarlaya ekilen sebze tohumları her yıl yeniden bir sonraki ekim dönemi için tohumluk olarak ayrılıyor. Köylüler, Akdeniz Üniversitesi yetkilileri ile irtibata geçip, tohumun incelenmesi için çalışma başlattı. Aynı şekilde ilçe müdürlüğümüz de tohumluğun geçmişini araştırmak için çalışmalar yapıyor. "

Kaynak: AA