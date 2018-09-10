Geleneksel yöntemlerle nar ekşisinin sofralara zahmetli yolculuğu

Son yıllarda yemek ve salatalara lezzet katmak için sofraların vazgeçilmez aroması haline gelen nar ekşisi, geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor ve büyük ilgi görüyor.

Çukurova yöresinde kadınların binbir emekle ürettiği nar ekşisinin sofralara uzanan yolculuğu birçok zahmetli süreci içeriyor.

Kış mevsimine hazırlık başladı

Osmaniye Kadirli'de de ev kadınları, kış mevsimine hazırlık ve aile bütçesine katkı amacıyla nar ekşisi yapıyor.

Dalından tek tek topladıkları narları 2'ye bölen kadınlar, daha sonra sopalarla vurarak nar tanesini kabuğundan ayıklıyor. Nar tanelerini çuvallara koyan kadınlar, ezerek çıkardıkları nar suyunu koyulaşana kadar kazanlarda odun ateşinde kaynatıyor.

Yaklaşık 10-15 kilogram nardan bir kilogram elde edilebilen nar ekşisi, en son soğutularak şişeleniyor. Bir kısmını evde kullanmak için ayıran ev kadınları, ihtiyaç fazlasını ise satıyor.

Nar ekşisinin litresi 30-35 liradan satılıyor

Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, yörede her yıl eylül ve ekim aylarında kış için hazırlık yapmaya başlayan ev kadınlarının nar ekşisi ürettiğini söyledi.

Son yıllarda nar ekşisine talebin arttığından bahseden İspir, "Kadınlar nar ekşisinin bir kısmını evlerinin ihtiyacı için ayırıyor, bir kısmını da aile bütçesine katkı için satıyor. Son dönemlerde talebin artması kadınları da sevindiriyor. Kadınlar zahmetli bir süreçten sonra elde ettikleri ekşinin litresini 30-35 liradan satıyor" dedi.

İspir, ekşi üretiminde kullanılan nar tanelerinden geriye kalan posanın hayvan yemi olarak değerlendirildiğini, kabuğunun da yakacak olarak kullanıldığını da anlattı.

Yemek ve salatalara lezzet katıyor

Ev kadınlarından Fatma Türkmenoğlu, dalından topladıkları narın zahmetli yolculuktan sonra sofralarına nar ekşisi olarak geldiğini söyledi.

Yörede kadınların nar ekşisini mutfaklarından eksik etmediklerini belirten Türkmenoğlu, "Nar ekşisi bizim vazgeçilmezimiz arasında bulunuyor. Zahmetli bir ürün olduğu için değeri de yüksek. Yemeklerimize ve salatalara lezzet katan bu ürünü hediye götürdüğümüz zamanlar bile oluyor" dedi.

Kaynak: AA