Yoldan geçenlere "göz hakkı sepeti" ile meyve ikramı

Bingöl Sariçiçek Köyü'nde yaşayan Ömer Çakır, Ekinyolu Köyü'ndeki meyve bahçesindeki elmaları, "göz hakkı sepeti" uygulamasıyla paylaşıyor.

Yoldan geçenlerin bahçedeki ağaçta gördüğü elmaları sepete dolduran Çakır, sezon boyunca geçenlere bahçesindeki elmadan ikram ediyor.

Çakır, uzun yıllar önce başkasına ait bir bahçenin önünden geçerken ağaçta gördüğü meyveleri yemek istediğini ancak sahibi olmadığı için çekindiğini anlattı.

3 yıldır uyguladığı yöntem ile sepetten elmayı alanları görmenin kendisini mutlu ettiğini vurgulayan Çakır, "Yarım elma gönül alma, tam elma gönül fethetmek demek" dedi.

Yaşadığı sürece devam edecek

2 yıl önce eşini kaybeden 2 çocuk babası Ömer Çakır, ölen eşinin hayrı ve çocuklarının sadakası için yaşadığı müddetçe bahçesinden elma ikramına devam edeceğini dile getirdi.

Çakır, köydeki evinin önüne de aynı sepet astığını, ağaçtan topladığı elmaları çocukların alması için sepete koyduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Yoldan gelip geçen bahçedeki elmaları, meyveleri görünce yemek istiyor. Gözü değince, göz hakkı için bende bu sepeti buraya astım. Ondan sonra böyle elmayı dolduruyorum. Gelen istediği kadar, alıp götürüyor. Yetiştirdiğim satmaktan çok insanlara ikram etmek daha çok hoşuma gidiyor. Sadece elma değil, bahardan itibaren çıkan muhtelif meyve ve sebzeler de getirip sepete bırakıyorum."

En çok çocuklar seviyor

Yöntemin en çok çocukları sevindirdiğini, sepete elma kalmadığı zaman kendisini uyardıklarını anlatan Çakır, şunları söyledi:

"Meyve ikram insanları birbirine yaklaştırıyor, sevindiriyor. Meyveden ziyade insanların gönlü daha hoş olsun istiyorum. Yarım elma gönül elmadır fakat tam elma vermek gönülleri fethetmektir. Herkesin gönlünün hoş olmasını istiyorum."

Sepeten elma alanlar ise uygulamadan memnun.

Kaynak: AA