Silopi'de açılan futbol okulunda "geleceğin yıldızları" yetiştiriliyor

İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirme yaptığı Silopi Belediyesi, açtığı futbol okulunda geleceğin yıldızlarını yetiştiriyor.

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonların ardından huzur ortamının sağlandığı Silopi, görevlendirilme yapılan belediyenin gerçekleştirdiği projeler sayesinde kaliteli belediyecilik hizmetiyle tanıştı.

Kaymakamlık ve belediye, terör mağduru çocukların sanatsal ve sportif etkinliklerde yer alması için Mobil Gençlik Merkezi aracıyla bahçe satrancı, mini golf, boks, sokak tenisi, voleybol, badminton ve dart gibi etkinlikler düzenliyor.

Silopi Belediyesi son olarak, açtığı futbol okuluna katılan 400 çocuğa Silopi Stadı'nda antrenör Yıldıray Yüce, Saruhan Çevik ve Ömer Şeflek nezaretinde futbol eğitimi veriyor.

"Bazıları profesyonel oyuncu olacak"

Aralarında köyde oturanların da yer aldığı çocuklar, belediyenin sağladığı servis araçlarıyla evden alınıp stada götürülüyor, antrenmanın ardından yeniden evlerine bırakılıyor.

Antrenör Yıldıray Yüce, belediyenin sağlamış olduğu imkan dahilinde dezavantajlı çocukların sporla buluştuğunu belirterek, çocuklardan bazılarının süper lig takımlarının altyapısına seçilme başarısı gösterdiğini söyledi.

Çocukların keyifle antrenmana geldiğini anlatan Yüce, "Burada eğitim alan çocukların bazıları profesyonel oyuncu olarak hayatına devam edecek. Hedefimiz çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmektir" dedi.

Antrenör Saruhan Çevik ise, belediyenin açtığı futbol okuluna çocukların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Ömer Şeflek de, imkan sunulduğunda dezavantajlı çocukların yeteneklerini gösterebildiğinden bahsederek, "Belediyemizin sunduğu imkan sayesinde yüzlerce çocuğun hayali gerçek olabilir. Bugün burada olanlar yarın Süper Lig hatta Avrupa liglerinde oynayabilir. Çocuklarımızı çok disiplinli şekilde hazırlıyoruz" dedi.

Kaynak: AA