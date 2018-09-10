Kaçkar Dağları'na mevsimin ilk karı yağdı

Doğu Karadeniz'deki en büyük sıradağlar olan Kaçkar Dağları'na mevsimin ilk karı düştü.

Rize, Artvin ve Erzurum il sınırları içerisinde bulunan Kaçkar Dağları'nda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesinin ardından 2 bin 700 rakımdaki yaylalara kar yağdı.

Yetkililer, kar yağışının başlamasıyla yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşlardan köylerine dönmelerini istedi. Bunun üzerine Çamlıhemşin yaylalarında bulunanlar hayvanlarını köylere indirmeye başladı.

Öte yandan Çayeli Doğa Sporları Kulübü sporcuları Osman Aslan, Alper Kaplan ve Turgay Kuruçaylıoğlu, kar yağışına rağmen Kaçkar Dağları'nın en yüksek ikinci zirvesi olan 3 bin 711 metre yüksekliğindeki Verçenik Tepesi'ne 2 günlük uğraşın ardından tırmandı.

Aslan, kar yağışı altında zorlu bir etap gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kaynak: AA