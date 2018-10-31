31 Ekim Dünya Tasarruf Günü

Dünya Tasarruf Günü, insanları birikimlerini yastık altından çıkarıp bir bankada değerlendirme fikriyle tanıştırmak amacıyla ortaya çıktı.

Tasarruf etmenin insanlar ve ülke ekonomileri için ne kadar önemli olduğunu vurgulamak adına 1924'te World Savings Banks Institute (WSBI-Dünya Tasarruf Bankaları Enstitüsü) adlı bir enstitü kuruldu.

İşte o tarihten bu yana da Dünya Tasarruf Günü’nün kutlanması bir gelenek halini aldı.

En popüler dönemini 1955-1970 yıllarında yaşadı

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kutlanmasına devam edilen Dünya Tasarruf Günü, en popüler dönemini 1955-1970 yıllarında yaşadı.

Bir tasarruf hesabına küçük miktarlarda para yatırarak para biriktirmenin iktisadi kalkınma ve kişisel refah üzerinde çok büyük etkisi olduğu belirtildi.

Tasarrufun, bireyleri hastalık, işsizlik ve buna benzer ekonomik zorluk dönemlerine karşı hazırlıklı tuttuğu vurgulandı.

Tasarruf, bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerin de sosyal ve ekonomik durumlarının güvence altına alınmasını sağlayan sürdürülebilir bir çözüm sunuyor.

Kaynak: TRT Haber