Şanlıurfa'da zeytincilik kadın eliyle gelişecek

Gaziantep Üniversitesi Nizip Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Bölümü mezunu Gülistan Satış, zeytinyağı üretim tesisi kurabilmek için hazırladığı projeyle Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında 850 bin lira hibe desteği aldı.

Maliyetin yaklaşık yüzde 60'ı olan hibe desteği sayesinde geçen yıl sonunda Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde zeytinyağı tesisi kuran Satış, bölgedeki zeytin üreticisi için de umut oldu.

Zeytin üreticileri tesisin açılmasından memnun

Gülistan Satış, Şanlıurfa'da önemli miktarda zeytin yetiştirildiğini ancak zeytinyağı üretim tesisi olmadığını belirtti.

Bunun üzerine fabrika kurmaya karar verdiğini ve hazırladığı projenin TKDK tarafından kabul edildiğini dile getiren Satış, şunları söyledi:

"Önceleri 'Şanlıurfa'da zeytin ne arar, böyle bir tesise ne gerek var' gibi sorularla da karşılaştım. Ancak Şanlıurfa'da çok kaliteli zeytin var ve çok iyi ürün çıkıyor. Bunu değerlendirmek istedim. Kaliteli zeytinyağı elde etmek için soğuk sıkım yapıyoruz. Zeytin üreticilerimiz tesisin açılmasından memnun. Yoğunluk yaşanmaya başladı ve artık randevu vermeye başladık. Şanlıurfalı bir kadın olarak bu işi yapmanın bir zorluğunu görmedim aksine yardımcı oldular yani faydalarını gördüm. Bir kadın olarak çevremde takdir ediliyorum, güzel tepkiler alıyorum bu da beni memnun ediyor."

"Kaliteli zeytinyağı için çalışacağız"

Amaçlarının bölgede zeytinciliğin gelişmesine katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Satış, şöyle konuştu:

"Bölgeye uygun zeytin fidelerinin hangileri olduğunu, kaç kilo zeytinden ne kadar zeytinyağı çıkarıldığını araştırıyoruz ve çiftçilerimize bilgi vermeyi amaçlıyoruz. Çiftçilerimizin bilinçlenmesini ve zeytin üretiminin artmasını sağlamak istiyoruz. Bu sayede ileride kendi yağımızı kendi markamızla üretip iç ve dış piyasaya pazarlamak istiyoruz. Daha önceleri çiftçilerimiz zeytinlerini sıkmak için Gaziantep ve Nizip ilçesine götürmek zorunda kalıyordu. Ancak bu ekstra bir masraf çıkmasına ve kalitenin düşmesine neden oluyordu. Biz bu sorunların hepsini biliyoruz ve zeytinin ekiminden toplanmasına, fabrikaya getirilip sıkılmasına kadar tüm konularda çiftçilerimize yardımcı oluyoruz. Bununla ilgili ileride çok daha büyük çalışmalarımız olacak."

Kaynak: AA