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Papağan yavrusu"Efe"nin kırık ayağı ameliyat edildi

Tokat'ta 40 günlük "Efe" adlı papağanın kırık ayağı, Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde ameliyat edildi.

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Papağan yavrusu&quot;Efe&quot;nin kırık ayağı ameliyat edildi

Tokat'ta esnaflık yapan Halil Seçkin, "Afrika" papağanı olarak adlandırılan, 40 günlük Jako papağanının yere basamadığını gördü. Papağanı veteriner hekime götüren ve ayağında kırık olduğunu öğrenen Seçkin, hayvanı öneri üzerine Cumhuriyet Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne getirdi.

Anestezi ile uyutularak ameliyat edildi

Hayvan Hastanesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi İlker Şen tarafından muayene edilen ve röntgeni çekilen papağan yavrusu, ameliyata alındı.

Yaklaşık bir saat süren ameliyatta "Efe", anestezi yardımıyla uyutuldu ve kırık bölgesine metal parçalar yerleştirildi.

Ameliyat sonrası hemen ayılan ve basmaya başlayan "Efe", sahibine sağlıklı bir şekilde teslim edildi.

1 ay sonra tam olarak iyileşmesi bekleniyor

Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Öğr. Üyesi İlker Şen, şu bilgileri verdi:

"Daha 40 günlük olduğu için yaş ağaç kırığı denilen kırık vardı. Kırık uçlar birbirinden ayrılmamıştı ama düzeltilmesi gerekiyordu. Bize başvurdular ve bugüne randevu verdik. Operasyona aldık, yaklaşık bir saat süren operasyonun ardından uyandırdık ve sahiplerine teslim ettik. Ameliyatta dışarıdan 'tie in-external' dediğimiz bir yöntemi kullanarak daha çabuk basmasını sağlamayı amaçladık. Belirli periyotlarda kontrol edeceğiz, iyileşmeyi gördüğümüz andan itibaren uyguladığımız implantları çıkaracağız. Yaklaşık bir ay sonra da tam olarak iyileşmesini bekliyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: papağan, efe, Ameliyat
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