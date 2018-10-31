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Sakarya Gölkent Gölü turizme kazandırılıyor

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde bulunan Gölkent Gölü'nün turizme kazandırılması amacıyla başlatılan çalışmalara devam ediliyor.

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Sakarya Gölkent Gölü turizme kazandırılıyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Ferizli Belediyesince sosyal alan projesi kapsamında Gölkent Gölü kenarına ahşap yürüyüş yolu, kuş gözetleme kulesi ve sosyal tesis yapılıyor.

Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, Gölkent Gölü Tabiat Parkı projesi çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

İlçede bu zamana kadar hiç görülmeyen ve "saklı cennet" gibi duran Gölkent Gölü'nün turizme ve halka kazandırılacağını anlatan Soğuk, "Projemizin ilk aşamasını bitirdik ve önümüzdeki yıllarda projemiz devam edecek ve her yıl bir değer katacağız. Projemiz 2-3 yıl içerisinde bittiğinde Abant Gölü'ne giden insanlar artık buraya gelip günlerini burada geçirecek" dedi.

Su sporları yapılacak

Soğuk, tabiat parkına gelecek yerli ve yabancı turistlerin göl çevresinde yürüyerek oltayla balık tutabileceğini belirterek, şöyle söyledi:

"Seyyar barbekülerde balığın keyfini yaşayacaklar. Gölkent Gölü'nde yayın ve sazan balıkları var. Projemiz içinde bulunan Sukay Projesi ile de gölde su sporları yapılması için girişimlerde bulunduk ve su sporları da yapılacak. Gölkent gölümüz bu proje ile bir turizm cazibe merkezi olacaktır."

Kaynak: AA

Etiketler: sakarya, kuş gözetleme kulesi, gölkent gölü, ferizli
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