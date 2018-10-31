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Aydın'da misinaya dolanan caretta caretta kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde ayaklarına misina dolanan caretta caretta cinsi kaplumbağa, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

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Aydında misinaya dolanan caretta caretta kurtarıldı

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğinden (EKODOSD) yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi ilçe açıklarında devriye esnasında, misinaya dolanmış caretta carettayı bota alıp kıyıya çıkardı.

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye giden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, kaplumbağanın ön ayaklarına dolanan misinayı çıkarttı.

Sürücü, duyarlı davranışlarından dolayı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine teşekkür ederek aynı duyarlılığı balıkçılardan da beklediklerini söyledi.

Caretta caretta, kontrollerin ardından denize bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği, didim, caretta caretta
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