Edirne'de buğday tohumları toprakla buluştu

Edirne'de sıralı ekim tekniğiyle işlenen toprak, hasadın ardından bir süre dinlendirildi, sürülmesi sonrası gübrelenerek hazırlandı.

Ekim için tarlaya giren çiftçi, buğday tohumlarını toprakla buluşturdu. Yaklaşık 1 milyon 200 bin dekarın üzerinde bir alanda buğday ekimi yapılacak.

Buğday ekiminin kasım ayının sonlarına kadar sürmesini beklediklerini belirten Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, şöyle konuştu:

"Bölgemiz için en önemli tarım ürünlerinden biri olan buğdayda ekim başladı. Tarlalarını özenle hazırlayan üreticilerimiz buğday tohumlarını ekiyor. Havaların kurak ve sıcak gitmesi iyi değil. Önümüzdeki dönemde hava tahminleri yağış gösteriyor. Gelecek yağışlar buğdaya çok faydalı olur. Çiftçimiz elinden gelenin en iyisini yapıyor. İnşallah güzel bir yıl geçiririz. Yeni dönem hayırlı olsun."

8 aylık dönemi kapsıyor

Edirne Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Avarız köyü muhtarı Mesut Çakır da üreticilerin zorlu buğday mesaisinin başladığını söyledi.

Buğdayın ekiminden hasadına kadar 8 aylık bir dönemi kapsadığını anlatan Çakır, "Havaların kurak gitmesi toprağın tavını olumsuz etkiledi. Alaca tav diye nitelendirdiğimiz bir durum yaşıyoruz. Toprağı ekilebilir hale getirmek için fazla bir işçilik yapıyoruz. Buğdayda girdi maliyetleri biraz arttı. Bunun yanında devletimizin verdiği ürün desteğinde bir artış oldu" dedi.

Kaynak: AA