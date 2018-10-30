Minik aşçılar yörelerinin yemeklerini tanıtmak için yarıştı

Yaşları küçük olsa da hünerleri büyük. Minik şefler kolları sıvadı ortaya birbirinden lezzetli yemekler çıktı. Muğla Bodrum'da yapılan Minik Şefler Festivali'nde yöresel yemekler tanıtıldı.

Bazı tarifler büyüklerin bile anlatmakta zorlanacağı türdendi: Kocaeli'nin hindi tiridi, Diyarbakır'ın patlıcan dizmesi...

Malzemeleri ustalıkla doğradılar, hamur yoğurdular. Minik elleriyle yaşadıkları yörelerinin yemeklerini yaptılar.

"Doğu ile batıyı bütünleştirdik"

Etkinlikle coğrafi işaretli ürünlerin turizme kazandırılması hedefleniyor.

Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Gülşen Coşanöz, "Doğu ile batıyı bütünleştirdik, kuzey ile güneyi bütünleştirdik, bütün çocukları buraya topladık. Bütün öğrencilerimiz gelirken yanlarında kendi yörelerinin coğrafi işaretle tescillenmiş ürünlerini veya tescillenmeye değer ürünlerini getirdiler" dedi.

Çocuklar 3 gün süren festivalin kapanışında ise en lezzetli helvayı yapmak için yarıştı.

Jüri, tüm katılımcıları birinci seçti.

Festival, halk oyunları gruplarının gösterisiyle son buldu.

TRT Haber / Selçuk Şimşek