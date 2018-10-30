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Erzurumlu öğrencilere simülasyon tırında deprem eğitimi verildi

Erzurum'da öğrenciler, AFAD Başkanlığının Türkiye'de yaşanmış büyük depremlerin şiddetinde sarsıntıların canlandırıldığı simülasyon tırında, teorik ve pratik eğitim aldı.

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Erzurumlu öğrencilere simülasyon tırında deprem eğitimi verildi

Erzurum Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri, Palandöken Polis Amca İlkokulu öğrencilerine deprem korkularını yenmek amacıyla deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılacaklarla ilgili teorik eğitim verdi.

İzmit ve Van depremlerini yaşadılar

Teorik eğitim sonrası ekiplerce AFAD'ın deprem simülasyon tırında 7,4 şiddetindeki İzmit depremi ve 6,7 şiddetindeki Van depremi canlandırılarak, tıra bindirilen öğrencilere hem pratik eğitim verildi hem de deprem korkularını yenmeleri sağlanmaya çalışıldı.

Tıra binen Erzurum Vali Yardımcısı Sadettin Doğan, Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz ile öğrenciler 7,4'lük deprem anını yaşadı.

"Deprem sırasında yapılması gerekenleri anlatıyoruz"

Erzurum AFAD Birlik Müdürü Mehmet Rıza Andiç, deprem öncesi, sonrası ve deprem sırasında yapılması gerekenleri okullarda ve kamu kurumlarında anlattıklarını belirterek, şunları söyledi:

"AFAD Başkanlığımızın bize gönderdiği deprem simülasyon tırında deprem anını yaşatmak ve farkındalık oluşturmak istedik. Bunun için önce okullardan başladık, daha sonra üniversite ve kamu kurumlarında deprem anında neler yapılması gerektiğini, depremi hissettirecek şekilde anlatıp eğitim vereceğiz." 

Depremi, sarsıntı anını yaşayarak öğrendiler

Erzurum AFAD ekiplerinin tırda öğrencilere deprem anı yaşattıklarını anlatan Andiç, uygulamalı eğitimin önemine işaret etti.

Andiç, "Deprem tırımızda İzmit, Van ve Bingöl depremlerinin şiddetlerini vererek çocukların bu şiddeti hissetmesini sağlıyoruz. Tırda öğrenciler deprem anını yaşıyor ve böylece deprem korkularını gideriyor. Eğitimlerimiz aralıksız olarak devam edecek" dedi.

Deprem simülasyon tırındaki eğitimlerin kentteki diğer okullarda da yapılacağı aktarıldı. 

Kaynak: AA

Etiketler: simülasyon, erzurum, Eğitim, deprem
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