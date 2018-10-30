Mangal kömürü üretmek için gece gündüz mesai yapıyorlar

Türkiye'nin farklı bölgelerinde çalışan işçiler, bu yıl Çermik ilçesinde kurdukları çadırda ekmek mücadelesi veriyor.

Orman İşletme Müdürlüğünce belirlenen Ağaçdiken ve Dikyol köylerinde, nisan ayından bu yana günün ilk ışıklarıyla başlayan mesaileri gün boyu süren işçiler, ateş karşısında duman ve ise aldırış etmeden meşe odunundan kömür üretiyor.

Odunların yaklaşık 20 gün boyunca yakılmasıyla üretilen mangal kömürü Mardin, Muş, Gaziantep, Antalya, Şanlıurfa, Elazığ ve Malatya'da satılıyor.

"Çıkardığımız kömür gibi siyah oluyoruz"

10 yıldır geleneksel yöntemlerle üretim yapan Bilal Delek, tüm zorluklara rağmen alın teri ile kazanç sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"250-300 ton kömür üretiyoruz. İşimiz zor. Çıkardığımız kömür gibi siyah oluyoruz. İşimizi alın terimizle yaptığımız için memnunuz" diyen Delek, başka illere gitmek yerine bu yıl kazançlarını memleketlerinde sağladıklarını anlattı.

Yanma işleminde gece gündüz nöbet tutuyorlar

Mehmet Nezir Durmaz ise, Orman İşletme Müdürlüğünden gerekli izinleri aldıktan sonra belirlenen alanda kesim yaptıklarını vurgulayarak, kesilen ağaçları budadıktan sonra üzerlerini saman ve toprakla kapattıklarını belirtti.

Yanma işlemi sırasında gece gündüz nöbet tuttuklarından bahseden Durmaz, soğutma işleminden sonra kömürleri çuvallarla Türkiye'nin farklı illerine gönderdiklerini anlattı.

Durmaz, "Kestiğimiz ağaç tekrar güzel filiz vererek canlanıyor. Kuruyan ve yaşlanan ağaçlardan mangal kömürü yapıyoruz. Kesim yaptığımız yerlerde iyi ve temiz olan ağaçları bırakıyoruz. Kuruyan ağaçları kesiyoruz ki tekrar filizlenebilsinler" dedi.

"Türkiye'nin kendisine yetecek mangal kömürü alanları var"

Yeterli destek ile yurt dışına mangal kömürü ihraç edilebileceğini belirten Durmaz, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin kendisine yetecek mangal kömürü alanları var. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bu sektörde çalışan çok insanımız var. Bugün Yozgat, Konya, Antalya, Bursa ve Edirne gibi illerde de bu işi yapan insanlarımız var. Kömürümüz bize yeter. Dışarıya da ihracat yapabiliriz. Paramızın ülkemizde kalmasını istiyoruz. İmkan sağlanırsa Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak mangal kömürünü üretip ihraç edebiliriz."

Mangal kömürünün zor şartlarda, emek verilerek üretildiğini söyleyen Durmaz, bunun bilinmesini istediklerini belirtti.

Kaynak: AA