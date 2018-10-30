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Bayrağı görünce önce selam verdiler sonra öptüler

Şanlıurfa Ceylanpınar'da iki çocuğun bisikletle önünden geçtikleri Türk bayrağını görünce durup selam vermesi ve öpmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

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Ulucami Mahallesi'nde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı binasına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla dev Türk bayrağı asıldı. Binanın önünden bisikletleriyle geçen 8-10 yaşlarındaki iki çocuk da durarak selam verdikleri bayrağı üç kez öptü.

"Çocuklarımızı ödüllendireceğiz"

Çocukların Türk bayrağına saygısı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, görüntüler karşısında duygulandığını söyledi.

Ceylanpınar halkının vatansever olduğunu vurgulayan Atilla, "İki güzel çocuğumuzun bu saygısı Ceylanpınar ilçemizin adeta bir özetidir. Bu iki çocuğumuzun bir an önce tespit edilmesi için talimat verdim. Bizzat misafir edeceğimiz çocuklarımızı ödüllendireceğiz. Ailelerine ve öğretmenlerine bu bilinci aşıladıkları için bizzat teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA, İHA
 

Etiketler: şanlıurfa, çocuklar, bisiklet, bayrak
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