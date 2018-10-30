Çırak olarak mesleğe başladığı çarşının 26 yıldır başkanı

Hatay'da ailesinin geçimine katkı sağlamak için Demirciler Çarşısı'nda bir ustanın yanında çırak olarak demircilik mesleğine başlayan Fahriddin Kelahmetoğlu, 14 yaşında küçük bir çocukken başladığı işinde zamanla ustalaştı.

26 yılda girdiği tüm seçimleri kazandı

Meslektaşlarının sorunlarına çözüm bulmak amacıyla Hatay Demirciler ve Bıçakçılar Odasına başkan olmaya karar veren Kelahmetoğlu, 1992 yılında ilk kez başkan seçildi.

Bir yandan mesleğini devam ettirirken diğer yandan da başkanlığı en iyi şekilde yapmaya çalışan Fahriddin Kelahmetoğlu, aradan geçen 26 yılda girdiği tüm seçimleri kazanarak, 8 dönemdir görevini kesintisiz olarak sürdürmeyi başardı.

9. dönem de görev yapmayı hedefliyor

Kelahmetoğlu, bir sonraki seçimlerde de aday olup, 9. dönem de görev yapmayı hedeflediğini söyledi.

Çırak olarak başladığı meslekte başkan olarak devam etmenin kendisine gurur verdiğini anlatan Kelahmetoğlu, "O dönemde aileme katkı sağlamak için çalışmam gerekiyordu. Demircilik mesleğinde 4 yıl çıraklık yaptım. Ondan sonra kalfalık ve ustalık dönemleri yaşadım'' dedi.

Esnafın sorunlarıyla yakından ilgileniyor

Kelahmetoğlu, mesleğin en altından gelen biri olarak esnafın sorunlarını bildiğini belirtti.

"Çarşıda sevilen biri olduğuma inanıyorum. Ekmeğimizi kazandığımız çarşıya başkan olarak hizmet ettiğim için çok mutluyum. Çarşıdaki esnafın sorun ve sıkıntılarını gidermek için çaba gösteriyorum. Burada demirciler, bakırcılar, kalaycılar, semerciler, nalbantlar var. Buradaki mesleklerin unutulmaması için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Dertleriyle dertlendiğim, mutluluklarıyla mutlu olduğum esnaf kardeşlerim için her şeyi yaparım. Sağlığım el verdiği müddetçe mesleğime devam edeceğim."

Kaynak: AA