Bisikletle dünya turuna çıkan çift Belçika'dan Van'a geldi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de sınıf öğretmenliği yapan 26 yaşındaki Joanna De Wolf ile muhasebeci eşi 31 yaşındaki Nick Van Weyenberg, 4 ay önce dünya turu için yola çıktı.

Türkiye'de birçok tarihi şehri gezdiler

Güzergahlarındaki güzellikleri görebilmek için otobüs, uçak gibi ulaşım araçları yerine bisikleti tercih eden çift, 2 ay boyunca Hollanda, Almanya, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'ı gezdi.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan çift, birçok şehirdeki tarihi ve doğal güzellikleri dolaşarak Van'a ulaştı.

"Türkiye en güzel ülkelerden biri"

Belçikalı çift, kentte, sosyal medya üzerinden tanıştıkları Halil Çensi'nin misafiri oldu.

Türkiye'nin farklı yerlerini görme fırsatı bulduklarını anlatan Weyenberg, "Buradan İran'a geçeceğiz. Türkiye, gezdiğimiz en güzel ülkelerden biri. İnsanları çok iyi ve yardımsever, yemekleri çok güzel. İnsanlar otobüs, uçak gibi araçları tercih ediyor, biz de farklı olsun diye bisikletle yola çıktık. Kendimizi böyle daha iyi hissediyoruz" dedi.

"İnsanlar bizi evlerine misafir ediyorlar"

Türkiye'de gittikleri her yerde insanların sıcak ilgisiyle karşılaştıklarını, evlere misafir olduklarını belirten Joanna De Wolf da şunları söyledi:

"Belçika'da birkaç yıl çalıştık sonra bisikletimize binip yola çıktık. Uyumak, barınmak için genelde çadır kullanıyoruz. Türkiye'de insanlar bizi evlerine çağırarak misafir ediyor. Biz de çok mutlu oluyoruz. Ne yazık ki bu kültür Avrupa'da çok kalmadı. Bu nedenle bizi davet ettiklerinde utanıyoruz. Buradan da İran, Pakistan, Hindistan, Myanmar, Tayland, Kamboçya, Vietnam'a gideceğiz."

Türkiye'de kaldıkları süre içerisinde çok iyi dostluklar kurduklarını anlatan çift, kendilerine yardımcı olan, evlerine misafir eden vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA