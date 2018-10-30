Bahreyn'de yarışmacılar yer çekimine meydan okudu

Bahreyn'de 25-28 Ekim tarihleri arasında düzenlenen "3. FAI World Cup of Indoor Skydiving" yarışmasına dünyanın dört bir yanından gelen 240 yarışmacı katıldı.

Katılımcıların etkileyici atletizm hareketlerini ve takım çalışmasını gösterdiği yarışma, Bahreyn'de bir dikey rüzgar tünelinde gerçekleşti.

Altın madalyanın sahibi olan Fransız takım büyük bir kalabalık tarafından alkışlandı.

Yarışmacıların tek tek veya takım halinde yeteneklerini sergilediği dikey rüzgar tünelindeki bu spor, aynı zamanda "vücut uçuşu" olarak da biliniyor.

Kaynak: Reuters