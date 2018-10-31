Piyano yeteneği ile işitme engellilere umut oluyor

İzmir'de 3 aylıkken ailesinin yüksek seslere tepki vermemesi nedeniyle doktora götürdüğü Ceyda Selvi, 2 kulağının da duymadığının tespit edilmesi üzerine 2,5 yaşında ameliyat oldu.

Ameliyattan sonra biyonik kulak kullanmaya başlayan ve ailesinin engeliyle mücadele etmesi için aldığı sesli oyuncaklar arasında bulunan org ile daha fazla vakit geçiren Ceyda, müziğe ilgisinin keşfedilmesiyle piyano kursuna yazdırıldı.

Piyano kursunda hocalarının "kusursuz kulak" olduğunu belirlemesiyle Ceyda'nın hayatında büyük değişiklik oldu. Biyonik kulak sayesinde duyduğu sesleri notaya dökebilen Ceyda, 2015 ve 2017'de Polonya'da düzenlenen işitme engelli çocukların yer aldığı festivallerde piyano çaldı, ödüller aldı.

Herhangi bir sesi notaya çevirebiliyor

Ceyda Selvi, engellerin sanata mani olmaması gerektiğini vurgulayarak, "Herhangi bir sesi notaya çevirebiliyorum. Çoğu zaman bu duruma şaşırıyorlar. İşitme engeli ve müzik ters onlar için. Bu düşünce yıkılabilir. İşitme engeli olup piyano çalabilen arkadaşlarım var, ben varım. Benim için engel olmadı. Diğerleri için de olmasın" dedi.

Anne Zeynep Selvi ise, güçlü bir eğitim ve erken teşhisle işitme engelli çocukların normal yaşıtlarını yakalayabildiğini anlattı.

"Canı sıkkın olduğunda, sevinçli olduğunda piyanosunun başına geçiyor"

Kızının televizyonda bir dizi müziğinin çalınmasıyla hemen piyanonun başına gittiğini ve o müziği çalmaya başladığını söyleyen Selvi, şöyle konuştu:

"Hocalarına söyleyince denemeler yapıldı. Çocuk hangi notaya basılırsa çıkartabiliyor 'absolut kulak' dedikleri olaymış. Hem işitme engeli hem absolut kulak olması herkesi şaşırtıyordu. Bilim sanat merkezinde müzik dalına seçildi bu yüzden. Piyanoya devam etti. Müzik dinleme ve anlama açısından çok faydalı oldu. Biyonik kulaklı çocuklar dinlemedikten sonra anlamlandıramıyorlar. Önce dinlemeyi öğrenmeleri gerekiyor. Müzik ve piyano bu açıdan çok faydalı oldu Ceyda'ya. Müzik, Ceyda'nın hayatından hiç çıkmayacak. Canı sıkkın olduğunda, sevinçli olduğunda piyanosunun başına geçiyor."

Kaynak: AA