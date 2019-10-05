Türkiye'de korunan alanları, şehirlerdeki doğal, yapay yeşil alanlarla birleştirmek amacıyla Ekolojik Koridorlar projesi hazırlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, biyolojik çeşitliliğin devamlılığının sağlanması amacıyla hayata geçirilecek proje için Orta Karadeniz ve Orta Anadolu'da bulunan 22 şehrin pilot olarak seçildiğini belirtti.

Kurum, bu illerin Samsun, Sinop, Kastamonu, Karabük, Çorum, Kırıkkale, Çankırı, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Bilecik, Isparta, Bolu, Konya, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Yozgat ve Sivas olduğunu söyledi.

Bakan Kurum, projeyle doğal sit alanı, Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi, milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanı, yaban hayatı geliştirme sahası, sulak alan, tabiat anıtı gibi koruma statüsüne sahip alanlar arasında bağlantı kurulacağını söyledi.

Ekolojik koridorlar millet bahçeleriyle birleşecek

Oluşturulacak ekolojik koridorların bir ayağının da millet bahçeleri olacağını vurgulayan Kurum, şöyle konuştu:

"Ankara'da Eymir Gölü Havzası ile İmrahor Vadisi arasında, İstanbul'da ise Beykoz Ormanları ile Beykoz'un kuzey kesimi arası ekolojik olarak birbirine bağlantılı alanlar belirlenecek. Söz konusu alanlar belirlendikten sonra bu alanların korunarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak için tescil ve ilan çalışmaları yürütülecek."

Kurum, korunan alanların yakın çevresi ile etkileşimi, habitat ve ekosistem bütünlüğü, türlerin göç durumları, yaşam alanları, dağılım kapasitesi ve yaşam stratejilerine göre de koridorların belirleneceğini söyledi.

Ekolojik Koridor nedir?

Birbirine yakın coğrafi bölgelerdeki habitatları ekolojik olarak birbirine bağlayan, türlerin geçişine imkan sağlayan, doğal veya yapay olarak belirlenmiş bağlantı alanları Ekolojik Koridor olarak tanımlanıyor.

Ekolojik koridorlar, birbiri ile yakın ama kopuk kalmış veya parçalanmış doğal habitatlar arasında türlerin, organizmaların hareketini sağlayan alanlar olarak da görülüyor.

Ekolojik koridorlar, doğal ve yapay olarak ikiye ayrılıyor.

Doğal ekolojik koridorlar, akarsu yatakları, çalı ya da ağaç çitleri, ormanlar, maki toplulukları, doğal koruluklar, dağ sıraları, doğal vadiler, tozlaşmaya, biyolojik çeşitliliğe, ekosistem hizmetlerine, mikroklimaya ve hava akımlarına katkı sağlayacak step ve yeşil alanları kapsıyor.

Kaynak: AA