Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 1971 yılında 21 Mart'ı Dünya Ormancılık Günü ilan etti. Bu özel gün 1975'ten beri Türkiye'de de kutlanıyor. 21-26 Mart ise Orman Haftası olarak kabul edildi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Orman Haftası dolayısıyla kurumun çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Karacabey, orman bilincinin artırılması için 28 bölge müdürlüğü ile bazı illerde, eğitim kurumları öncülüğünde çeşitli fidan dikimi ve dağıtımı programları yaptıklarını söyledi.

"Ormanlar tüm dünyanın ortak değeri"

Karacabey, ormanların değerinin, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkilerinin artmasıyla çok daha fazla anlaşıldığını anlattı.

"Ormanlar bir ülkenin, bir milletin malı değil tüm dünyanın ortak değeri haline geldi. Bugün, temiz, solunabilir havanın ve içilebilir suyun en önemli depo kaynağıdır. Ormanlar azaldıkça, kaliteli, solunabilir havamız ve içilebilir sularımız da azalmaktadır. Orman varsa hayat vardır. Bu neden ormana ve doğaya adanmış her gün ve hafta toplumsal farkındalığın artırılması açısından büyük önem taşımaktadır."

"Orman varlığında olağanüstü bir artış sağlandı"

Karacabey, dünya genelinde orman varlığının sürekli azaldığına ilişkin bir algı olduğunu ancak Türkiye'de bunu tersine çevirdiklerini söyleyerek, son 20 yılda ormanlık alan varlığını 2,1 milyon hektar artırdıklarını anlattı.

Yıllar itibarıyla bakıldığında özellikle 1999'dan sonra orman varlığında olağanüstü bir artış sağlandığını vurgulayan Karacabey, orman varlığının, ağaçlandırma, erozyonla mücadele, rehabilitasyon çalışmaları ve çeşitli eylem planlarıyla her sene düzenli olarak arttığını söyledi.

Türkiye'nin bu başarısının FAO tarafından 5 yılda bir hazırlanan Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi (FRA) raporuyla da tescillendiğini açıklayan Karacabey, rapora göre ülkelerin orman varlığı açısından yapılan sıralamada Türkiye'nin 46'ncılıktan 27'nciliğe yükseldiğini söyledi.

Türkiye'nin yüzde 29,4'ü ormanlarla kaplı

Karacabey, orman varlığını ülke çapında artırmak ve yarınların bugünden daha iyi olması için gayret gösterdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Şu an 22,9 milyon hektar orman alanımız var, ülkemizin yüzde 29,4'ü ormanlarla kaplı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bize gösterdiği hedefler doğrultusunda 2023'e kadar ülkemizin yüzde 30'unu ormanlarla kaplı hale getireceğiz ve son 20 yıllık periyotta dünya nüfusu kadar fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Biz şu ana kadar 5,4 milyar fidanı toprakla buluşturduk, gelecek 2,5 yıl içinde de 1,6 milyarlık kısmını tamamlayacağız. Bunun için bütün fizibilite çalışmalarımızı tamamladık."